Лариса Долина устроила скандал на «Славянском базаре»

Лариса Долина сорвалась. Певица закатила небывалую истерику на «Славянском базаре». Поводом послужило отсутствие в городе плакатов Ларисы Александровны, пишет «Московский Комсомолец». Оказалось, что красивые бумажки со своим обворожительным изображением любой артист, участвующий в концертах фестиваля «Славянский базар», должен предоставлять сам.

Лариса Александровна по этому поводу сначала нецензурно кричала на представителей оргкомитета, потом на своего директора, а после вроде бы остыла.

Обозреватель со ссылкой на shoowbiz