Лариса Долина устроила скандал на «Славянском базаре»
12:26, 17 июля 2006Общество
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Об этом пишет «Московский Комсомолец»
Лариса Долина сорвалась. Певица закатила небывалую истерику на «Славянском базаре». Поводом послужило отсутствие в городе плакатов Ларисы Александровны, пишет «Московский Комсомолец». Оказалось, что красивые бумажки со своим обворожительным изображением любой артист, участвующий в концертах фестиваля «Славянский базар», должен предоставлять сам.
Лариса Александровна по этому поводу сначала нецензурно кричала на представителей оргкомитета, потом на своего директора, а после вроде бы остыла.
Обозреватель со ссылкой на shoowbiz
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