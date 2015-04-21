В Киеве нашли пророческую антироссийскую песню "Ляписа Трубецкого"
13:03, 21 апреля 2015Общество
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В Киеве нашли песню группы "Ляпис Трубецкой", которая была написана еще 5 лет назад. В ней музыканты предусматривали агрессию России.
Песня "Империя добра" была написана в 2010 году / УНИАН
Песня под названием "Империя добра" была написана в 2010 году и должна была войти в альбом "Веселые картинки", передает 24tv.ua.
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Однако, композиция не вписывалась в концепцию пластинки, с которой Сергей Михалок постарался убрать эхо "агитпопа", присутствовавшего в предыдущих альбомах одноименной трилогии "Агитпоп".
В песне Россия иронично называется "империей добра", которая пускает "ракеты ради мира", "бомбы ради любви", а также не собирается больше "с Брюсселем мириться".
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