В Киеве нашли пророческую антироссийскую песню "Ляписа Трубецкого"

Песня под названием "Империя добра" была написана в 2010 году и должна была войти в альбом "Веселые картинки", передает 24tv.ua.

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Однако, композиция не вписывалась в концепцию пластинки, с которой Сергей Михалок постарался убрать эхо "агитпопа", присутствовавшего в предыдущих альбомах одноименной трилогии "Агитпоп".

В песне Россия иронично называется "империей добра", которая пускает "ракеты ради мира", "бомбы ради любви", а также не собирается больше "с Брюсселем мириться".