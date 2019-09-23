В оккупированной Ялте друг Путина открыл фестиваль "Евразийский мост"

Впервые фестиваль открыли три года назад.

Российские власти оккупированного Крыма открыли в Ялте четвертый кинофестиваль "Евразийский мост".

Как пишет издание "Крым. Реалии", фестиваль открыл его основатель, друг российского президента - режиссер Никита Михалков. Участие в церемонии приняли "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов, "министр культуры" Крыма Арина Новосельская, член Совета Федерации России от Крыма Ольга Ковитиди.

Читайте также"Правый сектор" взломал сайты Никиты Михалкова и "Мосфильма" - СМИ

Ведущими мероприятия были российские актеры Жанна Эппле и Марат Башаров. На мероприятие также приехали российские актеры Александр Петров, Кристина Асмус, Ольга Кабо и Кирилл Плетнев.

На фестивале покажут ленты российского, итальянского, испанского и британского производства. Организаторы фестиваля утверждают, что в состав жюри конкурса документального кино вошли кинематографисты из Франции, Южной Кореи, Болгарии, Испании и России.

Заметим, что "Евразийский мост" впервые состоялся в 2016 году. Идея его создания принадлежит Никите Михалкову. В 2014 году он предложил учредить ежегодный кинофестиваль, который проводился в Крыму "для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве".

Как сообщалось ранее, оккупационные власти РФ предложили переименовать "Республику Крым" на "Республику Крым - Тавриду". Об этом рассказал постоянный представитель при президенте России Георгий Мурадов.