Полиция после разблокировки угля призывает власть Львовщины срочно "решить спорные вопросы" с предприятием

Полиция призывает местную власть уладить конфликт с угольным предприятием, через деятельность которого была заблокирована железнодорожную колею.

Лиц, задержанных за блокирование железнодорожных путей во Львовской области, оштрафуют и отпустят.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook, об этом заявил начальник полиции Львовской области Василий Виконский.

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"Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местным властям и руководству угольного предприятия немедленно решить свои спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 сентября, в Сокальское отделение полиции поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожных путях станции "Сосновка" неизвестные лица блокируют вагоны, груженные углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

Виконский отметил, что правоохранители пытались убедить правонарушителей прекратить незаконные действия. "Впрочем, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены принять меры полицейского принуждения", - предупредил он.

Во время мероприятий по разблокированию движения участники акции нанесли телесные повреждения пятерым правоохранителям, одного госпитализировали.

Задержанных 28 правонарушителей доставили в отдел полиции для установления личных данных.