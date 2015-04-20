Трасса Мариуполь-Запорожье после многолетнего ямочного ремонта стала непроездной (видео)

Вся дорога в таких ямах, объехать которые невозможно., а чтобы преодолеть расстояние от Мариуполя до Запорожья по этой дороге, нужно потратить минимум 5 часов времени вместо 3 часов при нормальной езде, при этом очень высок риск повредить автомобиль, пишет 0629.

"Я житель города Мариуполя и недавно пришлось побывать в Запорожье. Часть поездки сняли на видео. Хотелось бы уточнить, когда все-таки трасса между городами-полумиллионниками будет иметь вид хотя бы дороги, я уже не говорю о виде трассы или вообще, как из области фантастики, автобана? - написал мариуполец. - Хотелось бы иметь информацию об акцизе на топливо, средства собранные должны были идти на поддержание инфраструктуры (дорог)", - написал в редакцию издания мариуполец.

Читайте такжеНа финансирование украинских дорог нужно минимум 850 миллиардов - экспертКак сообщили изданию в службе автодорог в Запорожской области, на этой трассе будет производиться только ямочный ремонт. Его здесь делают ежегодно. А вот капитального ремонта трасса не видела с 2008 года, когда восстанавливался участок возле населенного пункта Осипенко.

При этом когда капитально ремонтировали остальную часть трассы, в службе автодорог даже не помнят, но отмечают, что ежегодно направляют запрос о ремонте в «Укравтодор», где им отказывают в финансировании.

Из-за ужасного состояния дороги по ней перестали ездить даже рейсовые автобусы. Теперь дорогу из Мариуполя в Запорожье водители преодолевают через Бердянск.

Протяженность автомобильной дороги Т-08-03 Запорожье - Мариуполь по Запорожской области составляет 167,6 км.