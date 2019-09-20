"Минера" моста Метро готов принять военный госпиталь – депутат

Депутат Зинкевич тоже готова взять Алексея Белько на поруки.

Ветерана АТО Алексея Белько, который захватил мост Метро в Киеве, готов принять военный госпиталь.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат и волонтер Яна Зинкевич.

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«Военный госпиталь г.Киева готов принять его сегодня. Письменное обязательство госпиталь предоставил, спасибо начальнику госпиталя генералу Казмирчуку, министру министерства по делам ветеранов Оксане Коляде (Гаврилюк) и министру обороны. Также госпиталь оказывает скорую с экипажем, перевезет его от здания суда до госпиталя»

При этом она отметила, что тоже хочет взять мужчину на поруки. По ее словам, у Алексея – посттравматические последствия, поскольку он не помнит часть событий на мосту.

Кроме того, «минер» в последнее время фактически не имел денег на питание, жил в автомобиле и во всем раскаялся. Утром перед событием в который раз пытался трудоустроиться; были проблемы на тыловой службе.

Зинкевич подчеркнула, что содержание его под стражей считает недопустимым, и что мужчина нуждается в срочном лечении.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября около 17.00 в Киеве на мосту Метро через Днепр неизвестный угрожал оружием и высказывал намерение взорвать мост. Движение транспорта по мосту было закрыто. Силовики провели спецоперацию с привлечением БТР, полицейских катеров и дронов.

Полиция квалифицировала угрозы неизвестного как подготовку к теракту. Около 19.40 мужчину задержали, при нем не нашли взрывчатки.

При задержании мужчина сопротивления не оказывал, поэтому стражи порядка огонь не открывали. Задержанный оказался бывшим военнослужащим.

19 сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция сняла с Белько, который угрожал взорвать мост, подозрение в терроризме. Крищенко отметил, что Белько инкриминируют хулиганство с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296) и ложное сообщение о заминировании (ч. 2 сек.259). Говоря о мотивах совершения преступления «минером», Крищенко заявил, что в ходе переговоров он жаловался на проблемы в личной жизни, отсутствие работы и денег, и что таким образом мужчина хотел привлечь внимание общества к своим проблемам.