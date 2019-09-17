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"Мои побратимы": Карпюк рассказал о "дружеских и теплых отношениях" с другими экс-пленниками Кремля

17:25, 17 сентября 2019
Общество
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Карпюк отметил важность продолжения борьбы за освобождение всех пленников / фото УНИАН

Освобожденный из российской тюрьмы Николай Карпюк подчеркнул важность продолжения борьбы за освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Карпюк отметил, что пока не знает, будет ли сотрудничать с другими освобожденными из российских тюрем украинскими политзаключенными, но они остаются его побратимами. «Это - мои побраимы, у нас очень тесные, дружеские и теплые отношения», - подчеркнул он.

«Я чувствую, я вижу, что весь народ воспринимает этот обмен как большой успех, воспринимает как очередную победу, но я просил не забывать о том, что там еще осталось довольно много наших соотечественников, и процесс поддержки, борьбы за своих надо вести до того момента, пока мы не заберем оттуда последнего», - подчеркнул Карпюк.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряки и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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Новость в сюжете: Обмен пленными между Украиной и Россией
Теги: #плен#Карпюк