"Мои побратимы": Карпюк рассказал о "дружеских и теплых отношениях" с другими экс-пленниками Кремля

Бывший политзаключенный отметил, что имеет очень теплые отношения с другими пленниками.

Освобожденный из российской тюрьмы Николай Карпюк подчеркнул важность продолжения борьбы за освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ.

Читайте такжеКарпюк о пытках в РФ: держали в железной клетке, били электротоком и не давали спать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

Карпюк отметил, что пока не знает, будет ли сотрудничать с другими освобожденными из российских тюрем украинскими политзаключенными, но они остаются его побратимами. «Это - мои побраимы, у нас очень тесные, дружеские и теплые отношения», - подчеркнул он.

«Я чувствую, я вижу, что весь народ воспринимает этот обмен как большой успех, воспринимает как очередную победу, но я просил не забывать о том, что там еще осталось довольно много наших соотечественников, и процесс поддержки, борьбы за своих надо вести до того момента, пока мы не заберем оттуда последнего», - подчеркнул Карпюк.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряки и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.