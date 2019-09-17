В Украине за 11 лет в 15 раз выросло количество женщин-военнослужащих

Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлен 9916 женщинам.

За годы АТО (ООС) на Донбассе число женщин-военнослужащих в ВСУ выросло почти в 15 раз. В результате боевых действий есть и погибшие среди них.

Всего на военной службе в Вооруженных силах Украины находится более 27 000 женщин. Соответствующую статистику во вторник, 17 сентября, обнародовала пресс-служба Минобороны.

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По данным Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сейчас в армии 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 - старшие офицеры. Для сравнения, в прошлом году в армии проходили службу 24897, в 2017-м - более 23 000, а в 2008 году их было всего 1800.

Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлен 9916 женщинам, 166 женщин-военнослужащих в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины. Вместе с тем в военном ведомстве отмечают, что во время проведения АТО/ООС погибли семь женщин-военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, за пять лет несения службы погибли больше 200 военных Национальной гвардии Украины. Они погибали как в зоне проведения АТО (ООС) и во время несения боевой службы на территории государства.