Об этом командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан сообщил в комментарии журналистам.

В Украине за последние 5 лет при исполнении служебных обязанностей погибли более 200 бойцов Нацгвардии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан сообщил в комментарии журналистам после церемонии почтения памяти погибших возле парламента в 2015 году четырех нацгвардейцев.

Читайте такжеВ Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших во время беспорядков возле Рады 31 августа 2015 года (фото)

Говоря о событиях последних 5 лет, он подчеркнул, что "нет хуже, чем вспоминать погибших".

"В Национальной гвардии Украины более 200 военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей - в зоне проведения антитеррористической операции, операции Объединенных сил и при несении боевой службы на территории государства", - сказал Балан.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня возле Верховной Рады Украины, на площади Конституции, состоялась церемония почтения памяти четырех бойцов Национальной гвардии, погибших во время массовых беспорядков возле парламента 31 августа 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, почтение памяти гвардейцев первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко началось с молебна.

В церемонии приняли участие родственники погибших, коллеги, чиновники. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании парламента. В церемонии приняли участие, в частности, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и командующий Нацгвардией Николай Балан.

Справка УНИАН. 31 августа 2015 года после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации возле Верховной Рады произошли массовые беспорядки. Тогда агрессивно настроенные участники митинга начали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения теракта.

По подозрению в применении гранаты тогда задержали бывшего бойца батальона спецназначения "Сич" МВД Украины Игоря Гуменюка. Позже был задержан боец добровольческого батальона "Карпатська Сич" Сергей Крайняк.

Кроме того, подозрения по уголовному производству относительно события 31 августа были объявлены членам партии «Свобода» Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайке и другим.