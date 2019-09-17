Прокуратура направила обвинение в отношении председателя "избиркома" в оккупированном Крыму

Руководитель так называемой «Избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев принимал участие в организации «референдума» в 2014 году и «выборов» в оккупационные органы власти.

Прокуратура Автономной Республики Крым направила в суд обвинительный акт в отношении Михаила Малышева, который возглавляет незаконно созданную на территории полуострова "избирательную комиссию".

Как говорится в сообщении прокуратуры АРК в Facebook, в отношении Малышева проводилось специальное досудебное расследование.

Читайте такжеЭто никак не повлияет на выборы: председатель "избиркома" оккупированного Крыма отреагировал на свой розыск

Организатора незаконного референдума в Крыму в 2014 году и "выборов" в 2019 году, обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершения действий, направленных на захват государственной власти).

В прокуратуре отметили, что во время расследования уголовного дела получены неопровержимые доказательства того, что с марта 2014 и до этого времени обвиняемый в деле оказывает помощь в обеспечении режима оккупации Крыма.

"Как пример, 16 марта 2014 года председатель Избирательной комиссии Республики Крым" обеспечивал проведение незаконного "общекрымского референдума", которым высшее руководство Российской Федерации пытается легитимизировать захват украинского полуострова. А 8 сентября 2019 года принимал участие в организации и проведении так называемых выборов в оккупационный "Государственный совет Республики Крым и местных советов", - сообщили в ведомстве.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября прокуратура АРК сообщила о подозрении лицам, которые принимали участие в организации и проведении "референдума" и "выборов" на территории временно оккупированного полуострова.

В прокуратуре отметили, что проведение незаконных выборов обеспечивала, в том числе и гражданка Украины, которая в марте 2014 года вошла в состав незаконно образованного "избиркома" Крыма, где принимала участие в подготовке и проведении незаконного "референдума".