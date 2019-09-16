"На кофе во Львов": в городе Льва завершился ежегодный кофейный фестиваль (видео)

В этом году мероприятие проходило в старом трамвайном депо.

Во Львове завершился ежегодный кофейный фестиваль.

Читайте такжеНа ночном карнавале в столице Шри-Ланки два слона потоптали людей (видео)Как говорится в сюжете ТСН, гости фестиваля "На кофе во Львов" смогли не только перепробовать почти сотню сортов кофе, но и научиться правильно жарить, молоть и заваривать ароматные зерна.

В рамках фестиваля, в частности, состоялся «Чемпионат по кофейной памяти», во время которого участники 20 минут пробовали кофе восьми сортов, а потом за 5 минут должны были угадать сорт и страну происхождения.

Отмечается, что в этом году фестиваль проходил в старом трамвайном депо.

Как ранее сообщал УНИАН, в Житомирской области прошел Международный фестиваль дерунов.