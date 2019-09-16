"На кофе во Львов": в городе Льва завершился ежегодный кофейный фестиваль (видео)
12:19, 16 сентября 2019Общество
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В этом году мероприятие проходило в старом трамвайном депо.
Пробовали, учились и соревновались: кофейный фестиваль завершился во Львове
Во Львове завершился ежегодный кофейный фестиваль.
Читайте такжеНа ночном карнавале в столице Шри-Ланки два слона потоптали людей (видео)Как говорится в сюжете ТСН, гости фестиваля "На кофе во Львов" смогли не только перепробовать почти сотню сортов кофе, но и научиться правильно жарить, молоть и заваривать ароматные зерна.
В рамках фестиваля, в частности, состоялся «Чемпионат по кофейной памяти», во время которого участники 20 минут пробовали кофе восьми сортов, а потом за 5 минут должны были угадать сорт и страну происхождения.
Отмечается, что в этом году фестиваль проходил в старом трамвайном депо.
Как ранее сообщал УНИАН, в Житомирской области прошел Международный фестиваль дерунов.
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