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На Житомирщине проходит Международный фестиваль дерунов

15:34, 14 сентября 2019
Общество
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Всем желающим предлагают попробовать дерунов / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось праздничным шествием по центральной улице города.

После шествия в центральном парке провели торжественное открытие праздника, подняли флаг и исполнили гимн фестиваля.

фото УНИАН

На фестивале хозяйки с Житомирщины, повара из разных областей и из-за рубежа будут показывать свое искусство приготовления дерунов или близких к ним блюд из картофеля. Также во время фестиваля проходят мастер-класс по приготовлению дерунов, дегустации других блюд и напитков. Всем желающим также предлагают попробовать деруны, приготовленные по старинным рецептам.

Впервые в этом году фестиваль проходит под экологическим лозунгом "Пластику - нет!".

В конце фестиваля авторитетное жюри определит победителей. Продлится фестиваль до вечера.

I Международный фестиваль дерунов состоялся в Коростене в 2008 году при информационной поддержке агентства УНИАН.

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Теги: #Житомирщина#Житомирская область#фестиваль дерунов