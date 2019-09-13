Баканов анонсировал сокращение штата СБУ

По словам председателя СБУ, планируется, что обновленная спецслужба будет мобильной и гибкой.

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов анонсировал сокращение штата спецслужбы в рамках реформы.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

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"В Верховной Раде я сказал о полутора месяцах, которые нам нужны, чтобы представить этот закон. Сейчас мы над ним работаем вместе с иностранными партнерами... Мы должны разделить функции между всеми правоохранительными органами. Этот закон, в первую очередь, должен устранить деструктивную конкуренцию между органами", - заявил Баканов.

По его словам, есть большое желание сделать закон таким, чтобы он "ни у кого не вызывал никаких вопросов вообще".

Как отметил Баканов, планируется, что обновленная служба будет мобильной и гибкой.

На вопрос, будет ли сокращение штата СБУ, он ответил: "Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что штат - это, в первую очередь, люди, и сокращать всегда неприятно, но это нужно делать".

"Вместе с тем мы бы хотели предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются. То есть, если возникает какая-то угроза, президент, например, создает некий новый департамент в структуре СБУ, а если такая угроза минует - он этот департамент ликвидирует. Так, мне кажется, было бы достаточно правильно, потому что невозможно нас ограничить просто каким-то конкретным количеством людей", - пояснил Баканов.