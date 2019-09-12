Генштаб ЗСУ пообіцяв вручити морякам ключі від квартир протягом трьох тижнів

Квартири військовослужбовці отримають за місцем перебування – в Одесі.

У Генштабі Збройних сил України пообіцяли протягом трьох тижнів надати квартири звільненим військовим морякам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування, капітан другого рангу Денис Гриценко.

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Він розповів, що вчора зустрічався з начальником Генштабу Русланом Хомчаком та обговорив з ним питання щодо квартир для моряків.

«Там сказали, що протягом трьох тижнів питання буде вирішене, і хлопцям вручать ключі від квартир», - зазначив він.

За словами Гриценка, квартири військовослужбовці отримають за місцем перебування - в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2018 року Росія заблокувала проходження в Керченську протоку буксиру «Яни Капу» і катерам «Бердянськ» і «Нікополь», які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя. Окупанти захопили в полон 24 українських військовослужбовців, троє з них були поранені. Українців звинуватили в незаконному перетині кордону РФ (ч.3 ст.322 КК Росії, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років).

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права оприлюднив рішення про застосування тимчасових заходів у справі за позовом України до РФ, яким суд зобов'язав Росію звільнити захоплених моряків і судна. Згідно з рішенням, Росія до 25 червня повинна була поінформувати суд про виконання наказу про звільнення українських моряків і суден.

Росія відмовилась виконати наказ Трибуналу ООН. У МЗС РФ заявили, що Міжнародний трибунал ООН з морського права не має юрисдикції розглядати вимоги України про звільнення захоплених військових суден і моряків.

9 липня російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.

З 23 липня військовополонені українські моряки почали знайомитися з матеріалами порушеної проти них кримінальної справи.

У середині липня Лефортовський райсуд Москви до 24 жовтня продовжив строки тримання українців під вартою.

7 вересня в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українських військовополонених моряка і 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Станіслав Клих і Микола Карпюк, Олексій Сизонович, Павло Гриб, Едем Бекіров, Євген Панов, Артур Панов.