Бухгалтер одного из столичных вузов 7 лет получала зарплату за несуществующего сотрудника

Злоумышленница за 7 лет положила себе в карман почти 800 тыс. грн.

В Киеве будут судить экс-бухгалтера НПУ имени М.П. Драгоманова, которая 7 лет получала зарплату за несуществующего сотрудника вуза.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Киевской местной прокуратурой № 10 города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего бухгалтера Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова.

В пресс-службе сообщили, что в 2012 году с целью завладения денежными средствами, выделенными государством на зарплату работникам заведения, подозреваемая придумала несуществующую личность, сведения о которой внесла в программное обеспечение для автоматизированного расчета заработной платы. В дальнейшем в течение 2012-2019 годов бухгалтер получала в кассе университета заработную плату вместо вымышленного лица, причинив государству ущерб на сумму почти 800 тыс. грн.

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В настоящее время киевской местной прокуратурой № 10 направлен в суд обвинительный акт в отношении нее.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Также в сообщении говорится, что в течение досудебного следствия подозреваемая вернула более половины похищенных денег - 500 тыс. грн.