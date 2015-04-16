Национальная академия наук переизбрала своим президентом Патона
18:46, 16 апреля 2015Общество
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Национальная академия наук (НАН) переизбрала своим президентом 96-летнего ученого Бориса Патона.
Борис Патон переизбран на должность президента НАН / focus.ua
Как сообщает пресс-служба НАН, сегодня состоялось общее собрание, на котором академики выбирали президента путем тайного голосования сроком на 5 лет.
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Борис Патон с 1962 по 1991 год был президентом Академии наук УССР, а с 1991 года - является президентом НАН Украины.
По состоянию на январь 2014 года, общее число работающих в НАН составляла 40211 лиц, в том числе 19292 научных работников.
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