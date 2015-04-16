В ОБСЕ осудили убийство Бузины и призвали к расследованию

Об этом сообщает ТАСС.

"Этот ужасающий акт является очередным напоминанием о той опасности, с которой журналисты сталкиваются при выполнении своих обязанностей. Убийство должно быть немедленно и тщательно расследовано компетентными органами", - подчеркнула она.

Выразив соболезнования семье журналиста, она еще раз обратилась к украинским властям с призывом обеспечить безопасность журналистов в стране.

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"Я повторяю свой призыв с требованием к властям найти необходимые ресурсы для того, чтобы расследовать это убийство. Не должно быть снисхождения к тем, кто стоит за насилием в отношении СМИ", - сказала Миятович.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве неизвестные убили журналиста Бузину. Убийство было совершено около 13.20 на улице Дегтяревская возле дома, где проживал журналист. По показаниям свидетелей, двое неизвестных ехали в автомобиле, и один из них выстрелил в Бузину.