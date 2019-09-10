Балух намерен в суде добиваться возмещения морального вреда за пребывание в штрафном изоляторе РФ

Защита бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха подала жалобу в суд Тверской области РФ из-за его непрерывного пребывания в ШИЗО российской колонии.

26 сентября Торжоцкий межрайонный суд Тверской области России должен рассмотреть жалобу адвокатов освобожденного из российского заключения украинского активиста Владимира Балуха из-за его постоянного пребывания в штрафном изоляторе российской колонии.

Об этом в комментарии "Крым.Реалиям" сообщила адвокат Ольга Динзе.

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"В связи с тем, что Балух убыл из колонии вместе с личным делом, у нас откладывается судебное заседание, поскольку возникли некие препятствия к рассмотрению. Я продолжаю действовать в этом направлении. Следующее судебное заседание у нас будет 26 сентября. Я буду уточнять исковые требования в части возмещения морального вреда. Также буду настаивать на рассмотрении дела в рамках тех материалов, которые были представлены мной", – пояснила Динзе.

Фермер Балух был задержан в Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

В августе 2017 года против Балуха открыли еще одно уголовное дело – по заявлению начальника Раздольненского изолятора временного содержания Валерия Ткаченко, который утверждал, что активист его избил. По информации защиты украинца, Ткаченко сам напал на Балуха, ударил его и оскорбил.

Адвокаты и правозащитники утверждают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования. В октябре так называемый Верховный суд в оккупированном Крыму сократил срок тюремного заключения Балуха на один месяц.

30 июля Балуха поместили в штрафной изолятор, в шестой раз за четыре месяца, сообщили в Крымской правозащитной группе. В общей сложности украинец провел там около двух месяцев.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.