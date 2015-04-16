Дело мэра Запорожья Сина передали в суд

Его подозревают в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса ("грубое нарушение законодательства о труде"), передает радио "Свобода".

Читайте такжеМэру Запорожья вручили извещение о подозрении

Досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2014 года городской председатель заключил контракты с руководителями коммунальных учреждений охраны здоровья города сроком на 3 месяца. В прокуратуре отмечают, что таким образом он грубо нарушил требования закона "Основы законодательства Украины об охране здоровья" и законодательства о труде, которым предусмотрено заключение таких контрактов на срок от трех до пяти лет.

Уголовное дело в отношении городского председателя Запорожья открыли в январе. На время досудебного расследования ему была избрана мера пресечения в виде залога.

В феврале мэр Запорожья заявил, что отправился в зону АТО, взяв отпуск. Тогда некоторые СМИ сообщили, что Александр Син взял отпуск, чтобы скрыться от следствия.