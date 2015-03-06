Мэра Запорожья оштрафовали на 85 гривень за брань в адрес Ляшко (видео)

За ругань в адрес народного депутата Олега Ляшко городского голову Запорожья Александра Сина оштрафовали на 85 гривень, сообщает Громадське.

Еще 36 гривень ему надо заплатить за судебные издержки. Сам Син говорит, что будет обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.

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Напомним, что в декабре 2014 года во время скандального визита на сессию горсовета в Запорожье нардепа Олега Ляшко Александр Син нецензурно послал как народного избранника, так и всех, кто находился в сессионном зале горсовета.

"Вы считаете, что запорожцы - быдло, которое можно нагнуть из Киева, чтобы мы тут плясали под вашу дудку? Мы город - свободных людей! Пошли вы на х*й из этого города!", - заявил Син 10 декабря.