От офиса омбудсмена отъехали автобусы с родственниками узников Кремля
Родственники украинских политзаключенных прибыли в Киев.
Как передает корреспондент УНИАН, они приехали в офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека.
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Сейчас родственники уже вышли из здания и сели в четыре автобуса. В последний автобус вместе с ними зашла и омбудсмен Людмила Денисова, а также представитель уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
Среди родственников - сестра Олега Сенцова, отец Игоря Гриба, дочь Эдема Бекирова, мать и сестра Александра Кольченка, семьи Владимира Балуха и Евгения Панова.
Большинство людей отказывается общаться с журналистами, другие говорят, что не знают, куда их везут.
В пресс-службе омбудсмена журналистам сообщили, что родственников политзаключенных отвезли в более комфортные условия.
Как сообщал УНИАН, ранее координатор группы адвокатов 24 украинских военнопленных моряков Николай Полозов подтвердил начало обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.