Тюремщики отрицают "привилегированные условия" Зайцевой и говорят, что такие – везде

Для иллюстрации условий отбывания наказаний тюремщики опубликовали фото всех колоний с облегченными условиями содержания.

В государственной уголовно-исполнительной службе отрицают информацию о "привилегированных условиях" осужденной до 10 лет Елены Зайцевой в Покровском исправительном центре №79.

Об этом информирует пресс-служба ГУИС.

В службе, в частности, отметили, что условия содержания всех осужденных в учреждениях исполнения наказаний различных уровней безопасности приведены к требованиям европейских норм и стандартов, а администрации учреждений "употребляют комплекс мер относительно надлежащих условий для отбывания наказаний".

Читайте также"В Киеве квартиры хуже": появились новые фото роскошных условий в исправительном центре Зайцевой - сеть в гневе

При этом тюремщики отмечают, что Зайцева осуждена за преступление, совершенное по неосторожности. Поэтому ее поместили в колонию с минимальным уровнем безопасности – облегченными условиями содержания.

"Порядок и условия отбывания наказания в указанном секторе организованы в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства", – говорится в сообщении.

Для иллюстрации условий отбывания наказания тюремщики опубликовали фото всех колоний такого уровня.

Напомним, ранее администрация ГУИС опубликовала фото условий содержания Зайцевой в колонии, чем спровоцировала многочисленные возмущения в СМИ и соцсетях. На фотографиях – очень комфортабельные и современные номера. В санузлах есть душевые кабинки и стиральные машины.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате ДТП на месте погибли пять человек, еще один человек умер от травм в больнице.

26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова признал Дронова и Зайцеву виновными в совершении ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Зайцева, ее защитник Юлия Плетнева и адвокат Дронова Сергей Перепелица подали апелляционные жалобы на приговор суда. Сегодня Харьковский апелляционный суд рассматривал жалобы на приговор Киевского райсуда в отношении приговоров Зайцевой и Дронову. В частности, адвокат Зайцевой Юлия Плетнева просила суд смягчить подзащитной наказание до пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком, продолжительность которого должен определить суд. Адвокат Дронова Сергей Перепелица требовал закрыть уголовное производство в отношении своего подзащитного.