На пасхальные и майские праздники назначены 22 дополнительных поезда

«Укрзализныця» уже назначила 22 поезда на Пасхальные и майские праздники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, работа по изучению спроса на наиболее популярные направления продолжается и в случае необходимости, железными дорогами будут еще назначены дополнительные поезда.

В частности, на сегодня составом Одесской железной дороги назначено 2 поезда, по 4 - составами Юго-Западной и Львовской железных дорог, 3 – составом Южной железной дороги, 8 - Приднепровской железной дороги и 1 поезд - составом Донецкой железной дороги.

Кроме того, ОАО «Российские железные дороги» назначили 15 дополнительных поездов.