Опубликованы фото и видео Гонтаревой после аварии в Лондоне

Сегодня в центре Киева сожгли элитную машину невестки Гонтаревой.

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева обнародовала видео и фото, подтверждающее то, что она получила травмы в Лондоне из-за наезда на нее авто.

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Об этом сообщает "НВ Бизнес".

До этого, сегодня Гонтарева сообщила, что в ночь на 5 сентября в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на ее невестку, которую также зовут Валерия Гонтарева.

«Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева», - сообщила экс-глава НБУ.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева сожгли элитную машину невестки Гонтаревой.