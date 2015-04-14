В Донецкой области СБУ задержала разведчика боевиков

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"23-летний уроженец Горловки по прозвищу "Зима" признался, что проходил спецподготовку в учебном центре боевиков под управлением офицера иностранной спецслужбы по прозвищу "Адольф". В частности, его научили вести артиллерийский огонь из 122-мм гаубицы Д-30, которая предназначена для обстрелов блиндажей и укрепрайонов. Именно о таких объектах боевик собирал сведения на украинской территории", - говорится в сообщении.

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По словам наемника, за участие в боевых действиях он получал заработную плату.

"В отношении него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - отметили в спецслужбе.