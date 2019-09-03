Оккупанты в Крыму осудили 59 человек за отказ служить в армии РФ

Россия призвала на срочную воинскую службу более 12 тысяч 200 крымчан.

В аннексированном Крыму, начиная с 2015 года, за отказ от службы в российской армии к уголовной ответственности привлекли 59 человек.

Об этом сообщила "прокуратура" Крыма, передает ТСН.

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В частности, как заявили в "прокуратуре", в период с 1 апреля 2015 года по 1 июля 2018 года оккупационная власть Крыма привлекла к уголовной ответственности за отказ служить 35 человек. По состоянию на сейчас - их количество увеличилось до 59.

Также Россия призвала на срочную воинскую службу более 12 тысяч 200 крымчан.

Как сообщал УНИАН, в гимназии №540 Санкт-Петербурга (Россия) на линейку в День знаний пригласили бойцов "Росгвардии". Силовики, в частности, показывали детям, как скручивать граждан на митингах.