Зеленский с женой отвели сына в первый класс (видео)

Глава государства в интервью ранее заявлял, что не хотел бы афишировать личную жизнь.

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена, первая леди Елена пришли на торжественное празднование 1 сентября в Новопечерской школе к своему сыну.

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Возле самого здания собрались журналисты, которые хотели снять президента и его семью. Так, Владимир и Елена Зеленские негативно отнеслись к тому, что в объективы камер мог попасть их сын Кирилл и попросили прессу его не снимать, передают "Вести".

Напомним, сам президент неоднократно упоминал в интервью, что не хотел бы афишировать личную жизнь, да и фото детей Зеленских попадают в сеть не так часто.

Елена Зеленская на своей странице в Instagram написала, что их сын Кирилл стал сегодня первоклассником.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября в 12:00 Зеленский проведет встречу с руководителями Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов.