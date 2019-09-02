Зеленский с женой отвели сына в первый класс (видео)
Президент Украины Владимир Зеленский и его жена, первая леди Елена пришли на торжественное празднование 1 сентября в Новопечерской школе к своему сыну.
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Возле самого здания собрались журналисты, которые хотели снять президента и его семью. Так, Владимир и Елена Зеленские негативно отнеслись к тому, что в объективы камер мог попасть их сын Кирилл и попросили прессу его не снимать, передают "Вести".
Напомним, сам президент неоднократно упоминал в интервью, что не хотел бы афишировать личную жизнь, да и фото детей Зеленских попадают в сеть не так часто.
Елена Зеленская на своей странице в Instagram написала, что их сын Кирилл стал сегодня первоклассником.
Сьогодні ранок для нашої сім’ї особливий. Букварик, зошити, олівці. Наче нічого не забули... Ой, яблуко! Наш син Кирилл тепер першокласник. Сьогодні він уперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку й однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – бешкетуватуватиме, поїде в перші подорожі без батьків, загартовуватиме характер і ставатиме відповідальним. Кирилл не лише засвоюватиме шкільну програму, а й вчитиметься жити в країні змін. Наші діти – покоління майбутнього. Вони не знають, що таке радянські обмеження та безглузде завчання. Віримо, що вони полюблять школу і вчитимуться охоче. А потім оберуть професію за покликом серця і зроблять багато корисного для нашої країни. Ми хочемо пишатися нашими дітьми – і Сашею, і Кириллом. І знаємо, що школа закладе основи їхнього дорослого життя. І майбутнього України.
Как сообщал УНИАН, 2 сентября в 12:00 Зеленский проведет встречу с руководителями Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов.