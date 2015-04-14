Британские СМИ включили Троещину в список самых опасных мест мира на картах Google (фото)

Благодаря сервису просмотр улиц Google Street View на картах Google у интернет-пользователей появилась возможность «прогуляться» по разным уголкам планеты: посетить Эйфелеву башню, побывать на мосту Золотые ворота в Сан-Франциско или на пляже на Багамских островах.

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Помимо различных туристических направлений и достопримечательностей, с помощью сервиса Google Street View можно детально рассмотреть и менее привлекательные места нашей планеты, фотоподборку которых публикует Daily Mail.

Среди самых опасных мест на картах Google – киевская Троещина, московский район Гольяново, а также неблагополучные и криминальные районы других стран.