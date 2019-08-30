Коломойский назвал шесть шагов для преодоления контрабанды

По мнению Коломойского, у нас не стоит вопрос с контрабандой, "это всего лишь вопрос политической воли".

Бизнесмен Игорь Коломойский сообщил, как можно бороться с контрабандой.

Об этом он рассказал в интервью изданию Цензор.

У него спросили, видит ли он способы борьбы с контрабандой. "Все абсолютно реально. Есть три вида контрабанды. Первая - челночная, здесь ни к чему бороться. Людям жрать нечего, они стрелять начнут, если их не будут пропускать. Челночная - для себя везет, что-то на продажу, ничего страшного, людям как-то надо жить, не надо на это обращать пока внимания. Второе - есть черная контрабанда, она всегда была, есть и будет, с ней надо бороться. Черная контрабанда - это приехал контейнер и по документам исчез. Или приехали, сказали, что там одно, а там другое, вообще не заполнили документы, таможенник закрыл глаза. И третье - есть серая контрабанда. То есть приехали, пересортировали, товар назвали один, а там другой, снизили тарифы, занизили таможенную стоимость. Недостоверное декларирование", - рассказал он.

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Также Коломойский объяснил, что нужно делать для преодоления контрабанды.

"Во-первых, почему едут растамаживаться туда, где удобно? Потому что на одну и ту же позицию на разных таможнях разные тарифы! Полностью выровнять все тарифы. Во-вторых, надо для начала криминализировать статью о контрабанде, а то у нас за это даже не задерживают. Но борьба должна быть направлена не на челночников, а на крупных контрабандистов типа Курченко. В-третьих, штрафы надо установить в 10 раз выше, чем возможный причиненный неуплатой налогов ущерб.

В-четвертых, при выявлении контрабанды нужно конфисковывать не только товар, но и транспортное средство как орудие преступления. И вот так будет наведен порядок. Подчеркиваю, бороться сейчас надо только с большими потоками импорта, трогать челночную контрабанду ни в коем случае нельзя.

В-пятых, техническое оборудование на границе. Электронные замки, проезд через сканер, под видеокамеры завоз. В-шестых - электронные марки на товар для контроля при импорте. Потратить надо 20-25 млн.долл на всю страну - и закончится история", - пояснил бизнесмен.

По мнению Коломойского, у нас не стоит вопрос с контрабандой, "это всего лишь вопрос политической воли".