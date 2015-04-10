В Киеве в Бабьем Яру почтили память узников фашистских концлагерей
13:49, 10 апреля 2015Общество
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В Киеве на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» состоялся Ритуал памяти сегодня, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
В Бабьем Яру почтили память узников концлагерей / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в мероприятии приняли участие представители органов власти, члены общественных организаций ветеранов войны - бывших узников фашистских концлагерей, учащаяся молодежь.
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Участники возложили цветы к Памятному знаку «Память ради будущего», Мемориалу памяти погибших в Бабьем Яру, памятнику погибшим в бывшем концлагере «Сырецкий».
Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко с супругой приняли участие в мероприятиях по случаю 70-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме.
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