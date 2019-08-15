На многострадальном "мосту Кличко" в Киеве начали ремонтировать треснувшее стекло (видео)

Вскоре пешеходный мост станет доступен для прогулок и на стеклянных частях.

В Киеве на недавно открытом пешеходном мосту начались работы по замене треснувшего стекла.

Соответствующие видео начали публиковать пользователи сети.

Эту информацию ТСН.uа подтвердила пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Александра Спасибко Кристина Акопян.

На пішохідному мості здається почались роботи по заміні скла. pic.twitter.com/ZwRVETHDm6 — Rashad Tagiyev (@rash1k) August 15, 2019

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По ее словам, сейчас действительно проводятся ремонтные работы по замене стекла на мосту.

"Вскоре пешеходный мост станет доступен для прогулок и на стеклянных частях", - сказала Акопян.

В то же время, пресс-секретарь не уточнила, когда именно ремонтные работы будут завершены и мост откроют полностью.

Как сообщал УНИАН, пешеходно-велосипедный мост, соединяющий два туристических маршрута - парк «Владимирская горка» и парк «Крещатый», был открыт в этом году 25 мая в рамках празднования Дня Киева. Мост построен из бетона и стекла, его длина составляет почти 212 метров. Стоимость строительства моста - 275 млн грн.

На следующий день после открытия на мосту треснуло смотровое стекло.