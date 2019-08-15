В УЦОКО рассказали, когда в тестах ВНО будут проверять нормы нового украинского правописания

По словам председателя УЦОКО, в тестах в ближайшее время не будет заданий, в которых будет проверяться правильность написания слов «проект» - «проєкт», «кафедра» - «катедра», «аудитория» - «авдиторія» и так далее.

Нормы нового украинского правописания в тестах внешнего независимого оценивание не будут предметом проверки еще как минимум 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко на пресс-конференции в Киеве.

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«Именно сейчас на всю Украину мы можем заявить, что в связи с вступлением в силу нового украинского правописания, в соответствии с распорядительным документом Министерства образования и науки, в течение ближайших 5 лет новые нормы украинского правописания, пока они не станут сложившейся практике обучения в учреждениях общего среднего образования, проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут. То есть не будет заданий, в которых будет проверяться правильность написания слов «проект» - «проєкт», «кафедра» - «катедра», «аудитория» - «авдиторія» и так далее. Это не будет предметом проверки в тесте ВНО по языку и литературе», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, 22 мая Кабинет министров Украины принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция правописания.

МОН рекомендовал с 3 июня применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.

По данным Минобразования, сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции украинского правописания, предусматривающий сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс.

Постановление правительства об утверждении новой редакции украинского правописания оспаривает 12-летний ребенок, ученица 7-го класса из Херсона Юлия Пиргас. Она просит суд определить постановление правительства противоправным и отменить его.

27 июня проходило подготовительное заседание Окружного админсуда Киева по иску несовершеннолетней к Кабмину и в нем был объявлен перерыв до 14.00 15 августа.