Крысин лично платил "титушкам" за избиение майдановцев - материалы суда

Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело против Крысина по эпизоду касательно противодействия Евромайдану и пыток людей.

Юрий Крысин лично выплачивал средства "титушкам" за избиение людей во время Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время сегодняшнего заседания Дарницкого районного суда г. Киева, на котором продолжилось исследование письменных доказательств стороны обвинения, в частности, протоколов следственных экспериментов по эпизоду нападения и убийства журналиста Вячеслава Веремия на углу улиц Большой Житомирской и Владимирской в центре Киева 18 февраля 2014 года.

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Также на заседании были обнародованы показания одного из "титушек" о получении от Крысина вознаграждения "титушкам", привлеченным к преследованию активистов Майдана.

Как заявила после заседания суда прокурор Юлия Малашич, следственный эксперимент, который проводился с одним из подозреваемых, четко показал, что якобы алиби Крысина, который в тот период находился за пределами Украины, на самом деле его не спасает. "Несмотря на обстоятельство, на которое указывает Крысин, что он в феврале 2014 года находился за границей на отдыхе, показания четко свидетельствуют об иерархичности преступной структуры, в частности, на то, что непосредственно руководили на месте преступными действиями доверенные лица Крысина - Сергей Чемес, Павел Бялай и другие лица . Сегодня в очередной раз было подтверждено, что выплату средств осуществлял лично обвиняемый Крысин, что нивелирует позицию защиты, что он не причастен к препятствования массовым собраниям, похищениям и пыткам людей", - сказала прокурор.

Также Малашич отметила, что показания свидетелей по эпизоду с нападением на Веремия свидетельствуют о причастности Крысина к этому преступлению, за которое он уже получил наказание и теперь его отбывает.

В связи с этим она подчеркнула, что позиция Крысина и его защитников, которые считают приговор

несправедливым, поскольку он якобы раскаялся, не выдерживает критики, поскольку в данном судебном заседании, где также изучается эпизод нападения на Веремия, Крысин отвергает свою причастность к этому преступлению. "Обращаю внимание, что Крысин в Шевченковском райсуде и в Апелляционном, а также в Верховном суде в кассационной жалобе отмечает, что он искренне раскаялся в действиях на улице Большой Житомирской. Но в Дарницком суде Крысин отрицает свою причастность к этим событиям, о чем заявил сам. То есть, в одном суде он якобы раскаивается, а в другом - категорически говорит о своей невиновности", - отметила Малашич.

Как сообщал УНИАН, Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело против Крысина по эпизоду относительно противодействия Евромайдану и пыток.

По данным следователей, в января 2014 года возле станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в свой палаточный лагерь возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечения лиц к охране лагеря "титушек" и дача указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

В этом деле фигурировал другой обвиняемый - Чемес. В сентябре 2018 года Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.

В другом деле - об убийстве журналиста Веремия - 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. Крысина обвиняли в нападении вместе с другими лицами на Веремия.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысину новое наказание - 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Веремия не причастен.

В начале октября 2018 года Крысина этапировали в Торецкую исправительную колонию № 2 для отбывания наказания по делу об убийстве Веремия.

31 июля Дарницкий райсуд Киева отказал в переведении Крысина в следственный изолятор СБУ в Киеве.