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Крысин лично платил "титушкам" за избиение майдановцев - материалы суда

15:44, 12 августа 2019
Общество
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На суде по делу Крысина обнародовали показания одного из подозреваемых / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь во время сегодняшнего заседания Дарницкого районного суда г. Киева, на котором продолжилось исследование письменных доказательств стороны обвинения, в частности, протоколов следственных экспериментов по эпизоду нападения и убийства журналиста Вячеслава Веремия на углу улиц Большой Житомирской и Владимирской в центре Киева 18 февраля 2014 года.

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Также на заседании были обнародованы показания одного из "титушек" о получении от Крысина вознаграждения "титушкам", привлеченным к преследованию активистов Майдана.

Как заявила после заседания суда прокурор Юлия Малашич, следственный эксперимент, который проводился с одним из подозреваемых, четко показал, что якобы алиби Крысина, который в тот период находился за пределами Украины, на самом деле его не спасает. "Несмотря на обстоятельство, на которое указывает Крысин, что он в феврале 2014 года находился за границей на отдыхе, показания четко свидетельствуют об иерархичности преступной структуры, в частности, на то, что непосредственно руководили на месте преступными действиями доверенные лица Крысина - Сергей Чемес, Павел Бялай и другие лица . Сегодня в очередной раз было подтверждено, что выплату средств осуществлял лично обвиняемый Крысин, что нивелирует позицию защиты, что он не причастен к препятствования массовым собраниям, похищениям и пыткам людей", - сказала прокурор.

Также Малашич отметила, что показания свидетелей по эпизоду с нападением на Веремия свидетельствуют о причастности Крысина к этому преступлению, за которое он уже получил наказание и теперь его отбывает.

В связи с этим она подчеркнула, что позиция Крысина и его защитников, которые считают приговор

несправедливым, поскольку он якобы раскаялся, не выдерживает критики, поскольку в данном судебном заседании, где также изучается эпизод нападения на Веремия, Крысин отвергает свою причастность к этому преступлению. "Обращаю внимание, что Крысин в Шевченковском райсуде и в Апелляционном, а также в Верховном суде в кассационной жалобе отмечает, что он искренне раскаялся в действиях на улице Большой Житомирской. Но в Дарницком суде Крысин отрицает свою причастность к этим событиям, о чем заявил сам. То есть, в одном суде он якобы раскаивается, а в другом - категорически говорит о своей невиновности", - отметила Малашич.

Как сообщал УНИАН, Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело против Крысина по эпизоду относительно противодействия Евромайдану и пыток.

По данным следователей, в января 2014 года возле станции метро "Петровка" "титушки" похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в свой палаточный лагерь возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину инкриминируется привлечения лиц к охране лагеря "титушек" и дача указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

В этом деле фигурировал другой обвиняемый - Чемес. В сентябре 2018 года Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании Чемесом вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы.

В другом деле - об убийстве журналиста Веремия - 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. Крысина обвиняли в нападении вместе с другими лицами на Веремия.

13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысину новое наказание - 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Веремия не причастен.

В начале октября 2018 года Крысина этапировали в Торецкую исправительную колонию № 2 для отбывания наказания по делу об убийстве Веремия.

31 июля Дарницкий райсуд Киева отказал в переведении Крысина в следственный изолятор СБУ в Киеве.

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Теги: #суд#майдан#суд над Крысиным