Еще те фрукты: на границе с Беларусью в грузовике с нектаринами нашли нелегалов из Афганистана (видео)

Задержанных иностранцев, двое из которых являются несовершеннолетними, доставили в пограничное подразделение для составления процессуальных документов.

Видео ГПСУ

На Волыни во время осмотра грузовика, который прибыл в пункт пропуска "Доманово", пограничники обнаружили нелегалов.

Читайте такжеконсультация под Киевом нашли "нелегалов-заробитчан" из Африки и Китая

В результате осмотра рефрижератора грузовика, который вез из Северной Македонии в Беларусь нектарины, работники пункта пропуска обнаружили трех пассажиров, с их слов, граждан Афганистана, сообщили в Госпогранслужбе.

"Задержанных иностранцев, двое из которых являются несовершеннолетними, доставили в пограничное подразделение для составления процессуальных документов. Кроме того, в Нацполицию направлено сообщение о внесении в ЕРДР сведений о водителе, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст.332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине СБУ разоблачила схему перемещения нелегальных мигрантов в Европу.