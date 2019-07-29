В Херсонской области СБУ разоблачила схему перемещения нелегальных мигрантов в Европу

Стоимость такого «трансфера» составляла до 4,5 тыс. долларов в зависимости от сложности случая и страны назначения.

В Херсонской области Служба безопасности Украины разоблачила схему перемещения нелегальных мигрантов в страны Европы.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что житель Херсона незаконно переправлял наших соотечественников и иностранцев в ЕС и страны ближнего зарубежья вне пунктов пропуска через государственную границу в западных областях.

«К противоправной деятельности в качестве проводников он привлек двух граждан Беларуси», - говорится в сообщении.

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В СБУ отмечают, что «клиентов» злоумышленник подыскивал среди представителей криминальных кругов, а также лиц, желающих избежать ответственности перед украинским правосудием, и нелегалов из восточных стран. При этом сказано, что стоимость такого «трансфера» составляла до 4,5 тыс. долларов в зависимости от сложности случая и страны назначения.

Правоохранители задержали организатора нелегальной схемы в областном центре во время отправки очередного «туриста» за границу.

«Во время обысков по месту жительства фигуранта уголовного производства обнаружены бланки паспортов, видов на жительство, печати государственных органов и учреждений и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность», - отметили в ведомстве.

Сейчас задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой или совершенная из корыстных побуждений).

Ранее УНИАН сообщал, что на Львовщине сотрудники Госпогранслужбы задержали гражданина Ганы и четырех нелегалов из Бангладеш