Стало известно, кто заменит Зеленского в "Вечернем квартале"

Вакантное место, вероятнее всего, займет Юрий Великий - экс-участник дуэта "Братья Шумахеры".

Участник "Вечернего квартала" Евгений Кошевой назвал имя наиболее вероятного кандидата не место Зеленского в творческой команде. По его словам, это место займет Юрий Великий - экс-участник дуэта "Братья Шумахеры".

Об этом сообщает "Знай.юа".

"Нашли (кандидата, - ред.), и вы его знаете. Мы на финишной прямой выбора - это, скорее всего, будет Юра Великий, был одним из "братьев Шумахеров". Как известно, один уехал очень далеко. Кто точно будет пародировать Вову - вы узнаете в Одессе 13 августа на нашем концерте. Конечно, роль первой леди остается за Еленой Кравец", - рассказал Кошевой.

Как сообщал УНИАН, первый помощник президента Сергей Шефир рассказал, что Владимир Зеленский вернется в студию "Квартал 95" после президентства.