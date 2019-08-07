Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших под Павлополем военных

На совещании военные доложили президенту о ситуации в зоне боевых действий и на границе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил выделить квартиры семьям погибших в результате вчерашнего обстрела вблизи Павлополя военных.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский заявил во время совещания с военным руководством относительно ситуации на востоке Украины.

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Отмечается, что во время совещания речь шла, в частности, об обстреле, который, несмотря на объявленное «хлебное перемирие», произошел возле Павлополя 6 августа, в результате которого погибло четверо украинских военных.

В пресс-службе отметили, что глава государства поручил выделить семьям погибших квартиры.

Кроме того, на совещании военные доложили президенту о ситуации в зоне боевых действий и на границе Украины. Также были обсуждены дальнейшие шаги.

Как сообщал УНИАН, 6 августа, представитель Минобороны проинформировал, что с начала суток на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».