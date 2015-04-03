Историк рассказал о старой украинской традиции сочетания марксизма и национализма

Об этом он рассказал в интервью изданию Политическая критика.

По словам Грицака, в украинской истории есть "весьма выразительная" традиция диалога левых и националистических сил, когда украинские марксисты часто были националистами, и наоборот.

"Как историк могу с ответственностью заявить, что попытки совместить национальные и социальные мотивы были с самого начала украинского движения. Одними из первых марксистов в Российской империи были члены украинских обществ ... О деятелей киевской общины говорили, что в одном кармане они носят «Кобзарь» Шевченко, а в другом - «Капитал» Маркса. И эта традиция сочетания национального и социального была заметна во время революции 1917-1920 годов, большинство деятелей которой - включительно с Грушевским, Винниченко и Петлюрой - были левыми", - говорит историк.

Также он напомнил, что первое произведение, где формулируется идея украинской политической самостоятельности, написал марксист Юлиан Бачинский («Украина ирредента», 1895 год), а из 35 дореволюционных переводов "Манифеста коммунистической партии" на языки народов Российской империи а целых пять были украинскими, один из которых сделала Леся Украинка.

Читайте такжеПутин просчитался, ожидая раскола между востоком и западом Украины - историкПо его мнению, нынешнее украинское публичное пространство выстроено так, что "национальный вопрос является самым важным, мы его поставили в центр всего", от чего Украина проигрывает, тогда как ориентированные на глобальный мировой и европейский контекст левые проигрывают в Украине от игнорирования национального. Сочетание же этих идеологий, старая традиция которого присутствует на украинской почве, может помочь "внедрить украинские дискуссии в глобальный контекст" и поискать плодотворный выход из кризиса.

"Исайя Берлин (английский философ - ред.) писал: нет никаких великих идей, которые бы идеально сочетались между собой. Они всегда имеют между собой определенные противоречия и провоцируют кризисы. Но кризисы не обязательно являются плохими. Они могут быть творческими, когда противоречия могут служить пружиной развития. Должен быть, однако, кто-то, кто сможет эти противоречия совместить", - считает историк.

"В конце концов, чтобы не терять здравый разум, нельзя быть открытым только к одной идеологии и закрытым к другой. Как шутил Колаковский (польский мыслитель ХХ столетия - ред.) - и я исповедую это как свое кредо - стоит быть «консервативно-либеральным социалистом", - добавил он.