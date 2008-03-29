Харьковский экспресс остановили из-за... запаха

Сегодня в 7часов 15 минут на 245 км участка железной дороги «Киев-Харьков» в районе станции «Гоголево» (Полтавская обл.) пришлось экстренно останавливать движение нескольких поездов. Среди них и скоростной экспресс, следовавший из столицы в Харьков, сообщает Обком.

Причиною стал резкий удушающий запах, распространившийся в районе железной дороги. Первым его почувствовал машинист поезда «Киев-Харьков», потом это подтвердил и машинист одного из встречных поездов. Было принято решение все поезда, следовавшие через «загрязненный» неизвестным газом участок пути, остановить до выяснения причины происшествия.

Как сообщают в кризисном центре управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Полтавской ОГА, причиной происшествия стал розлив ядовитой жидкости (одоранта) на ближайшей к месту остановки поездов газоперекачивающей станции. Одорант применяют, добавляя его в состав бытового газа «для запаха». В концентрированном состоянии это сильно действующее отравляющее вещество.

После устранения причины происшествия движение поездов возобновили. Экспресс «Киев-Харьков» задержался в пути на 20 минут.