Верховный Суд ограничил вмешательство в личную жизнь граждан

Пленум Верховного Суда Украины постановил предоставить больше гарантий гражданам относительно несанкционированного вмешательства в их личную жизнь. Соответствующая норма содержится в постановлении “О некоторых вопросах применения судами Украины законодательства при даче разрешений на временное ограничение отдельных конституционных прав граждан во время осуществления оперативно-разыскной деятельности, дознания и досудебного следствия”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВСУ, в частности Пленум постановил, что при осуществлении оперативно-разыскной деятельности, дознания и досудебного следствия соответствующими органами необходимо получить разрешение суда не только на прослушивание, но и на получение информации о самом факте соединения абонентов, определения времени осуществления звонка и его длительности включительно.

Самая острая дискуссия развернулась вокруг вопроса о том, является ли обязательным согласование представления о проведении соответствующих оперативно-разыскных мероприятий с прокурором.

Пленум поддержал предложение первого заместителя председателя Верховного Суда Петра ПИЛИПЧУКА и разъяснил, что в соответствии с действующим законодательством, с прокурором соглашается лишь представление руководителя оперативного подразделения или его заместителя о проведении соответствующих оперативно-разыскных мероприятий во время проверки заявления или сообщения о преступлениях до возбуждения уголовного дела, представления следователя о проведении мероприятий, предусмотренных УПК Украины и представления органа дознания о проведении таких же мероприятий после возбуждения уголовного дела.

Согласование с прокурором представления руководителя оперативного подразделения или его заместителя о негласном проникновении в жилище или в другое владение лица, снятия информации из каналов связи, контроль над перепиской, телефонными разговорами, телеграфной и другой корреспонденцией, применения других технических средств получения информации во всех других случаях закон (ч. 2 ст. 8 Закона Украины “Об оперативно-разыскной деятельности”) не требуется.

Помимо остального, одобрен проект постановления Пленума “О практике вынесения судами отдельных постановлений в уголовных делах”.

Пленум признал правильной практику тех судов, которые с учетом выявления нарушения закона, препятствующего рассмотрению дела, и необходимостью употребления соответствующих мероприятий для их устранения, согласно со статьей 273 УПК Украины, выносят отдельные решения (постановления) во время судебного разбирательства, например, относительно фактов переноса (в связи со срывом) судебных процессов, недоставки подсудимых, невыполнения судебных поручений и постановлений о поводе и т.п.

Однако, как отмечает пресс-служба ВСУ, это не допустимо во время принятия постановлений, которыми суд обращает внимание государственных органов, общественных организаций или служебных (должностных) лиц на установлении по делу факты нарушения закона, причины и условия, которые способствовали совершению преступления. Такие отдельные решения (постановления) можно выносить лишь одновременно с судебным решением по результатам рассмотрения дела в сущности.

Пленумом признал утратившими действие некоторые постановления пленума Верховного Суда Украины:

- от 25 июня 1982 г. № 4 «О практике применения судами законодательства об ответственности за спекуляцию»;

- от 18 апреля 1997 г. № 5 «О практике применения судами законодательства относительно нарушения правил о валютных операциях»;

- от 3 февраля 1989 г. № 1 «О практике применения судами Украины законодательства об ответственности за спекуляцию и выполнение постановления пленума Верховного Суда Украины по этому вопросу»;

- от 22 декабря 1989 г. № 11 «О применении судами Украины законодательства, регламентирующего пересмотр в порядке присмотра судебных решений в уголовных делах».