Пограничники получили первые 10 миллионов гривень на обустройство границы с Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"В соответствии со сметой, первые средства на инженерное обустройство границы в объеме 10 млн грн уже поступили в администрацию Госпогранслужбы. Это позволит продолжить реализацию плана инженерного обустройства после завершения подготовительных юридических и технологических вопросов", - отметил Слободян.

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Также он добавил, что к реализации проекта будут привлекаться исключительно украинские компании и производители, и поэтому около 40% средств вернутся в бюджет в виде налогов.

Как сообщал УНИАН, 18 марта премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Кабмин принял решение о выделении из резервного фонда 865 млн грн для строительства линии безопасности на границе.

В Государственной пограничной службе заявили, что инженерное обустройство границы с РФ начнется с Харьковской, Сумской, Черниговской и части Луганской области.