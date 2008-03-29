В Симферополе опять «гнали в шею» НАТО

Более 5 тысяч человек приняли участие в антинатовском митинге в Симферополе (Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, акция была организована Партией регионов. Помимо «регионалов», в митинге приняли участие активисты Компартии, Соцпартии, СДПУ(О), Блока Витренко «Народная оппозиция», партии «Русский блок», Союза левых сил, Партии зеленых Украины и ряда других сил.

Митингующие выступали под партийными флагами и транспарантами с лозунгами: «НАТО – война против славян!», "Гоним НАТО в шею!", «Девиз Юго-Востока – навеки с Россией!», «НАТО – нет! Да – внеблоковому статусу!», «Нет фашизму и национализму!».

В ходе акции в знак протеста «против проводимой США агрессивной мировой политики», а также в знак протеста против визита Президента США Джорджа БУША в Украину, который намечен на 31 марта-1 апреля, был сожжен американский флаг.

Первый секретарь Крымского республиканского комитета Компартии Украины, народный депутат (фракция КПУ) Леонид ГРАЧ призвал граждан «гнать в шею американскую свору», сказать «нет» вступлению Украины в НАТО и «да» союзу с Россией и Белоруссией. «Наш вечный путь – это курс на неразрывную связь с Россией и Белоруссией, - заявил лидер крымских коммунистов. – Мы должны высказать категорическое «нет» БУШУ, американскому разорительному курсу и категорическое «нет» вступлению Украины в НАТО».

Л.ГРАЧ также предложил создать Международный трибунал для суда над Дж.БУШЕМ за «совершенные преступления против человечества». «Мы обращаемся к мировому сообществу, к главам держав, партиям, общественным организациям и гражданам, стоящим на позициях неуклонного соблюдения норм международного права, с предложением сформировать из числа известных правозащитников, политиков, общественных деятелей, участников Великой Отечественной войны, узников концентрационных лагерей – Международный трибунал. Исходя из установившейся практики, Международному трибуналу организовать расследование злодеяний против человечества, совершенных президентом Соединенных Штатов Америки Д.БУШЕМ, и информировать международную общественность о ходе заседания трибунала», - говорится в заявлении, которое озвучил Л.ГРАЧ.

Народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Нестор ШУФРИЧ заявил, что на саммите в Бухарест будет сделана попытка затянуть Украину в План действий по членству в НАТО. «Мы обеспокоены тем, что на следующей неделе на Бухерстском саммите стран-членов НАТО будет сделана попытка затянуть Украину в План действий по вступлению в членство. Мы сегодня этим митингом заявляем позицию о неприятии этого решения, о том, что оно противоречит желанию людей, противоречит национальным интересам Украины», - подчеркнул Н.ШУФРИЧ.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой осудили действия руководства страны «по втягиваю Украины в военный блок НАТО». «Мы благодарны тем политическим силам стран-членов блока, которые проявляют здравомыслие относительно вступления Украины в Альянс, и надеемся, что в Бухаресте они не поддержат присоединение Украины к Плану действий по членству в НАТО», - отмечается в резолюции митинга.