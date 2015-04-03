Гербициды, пенообразователь и металлоконструкции: пограничники рассказали о 23-м "гумконвое" из РФ

Автомобили 23-го российского «гуманитарного конвоя» вернулись в РФ пустыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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По словам Слободяна, очередной, 23-й так называемый «гумконвой» из России в составе 124 автомобилей прибыл 2 апреля на временно оккупированную территорию востока Украины через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган». Шесть грузовиков перевозили опасные гербициды. Также в колонне были автомобили с грузом негуманитарного характера: три машины - с пенообразователем и одна - с металлоконструкциями.

Кроме того, Слободян отметил, что обратно, в РФ, по данным визуального наблюдения пограничников, грузовики последовали пустыми.