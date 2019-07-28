ПЦУ во главе с Епифанием проводит свой первый крестный ход по случаю Крещения Киевской Руси – Украины

Торжественное церковное шествие от храма святой Софии Киевской двинулось в сторону Михайловского златоверхого монастыря, а оттуда пройдет к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.

В Киеве проходит крестный ход Православной церкви Украины (ПЦУ) во главе с ее предстоятелем, митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием по случаю 1031-летия крещения Киевской Руси – Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное церковное шествие с большим крестом от храма святой Софии Киевской отправилось в сторону Михайловского златоверхого монастыря и пройдет по улице Трехсвятительской к памятнику святому равноапостольному князю Владимиру.

Читайте такжеВ Софии Киевской прошла литургия по случаю крещения Руси - Украины

Священнослужители во время крестного хода с почестями несли частичку древа Креста Господня, на котором распяли Господа Иисуса Христа и мощи святого апостола Андрея Первозванного, который по церковному преданию проповедовал на просторах Украины. Эти святыни были накануне доставлены в Украину от материнской церкви – Константинопольского патриархата.

После завершения шествия у памятника святому равноапостольному князю Владимиру началась молитва за Украину.

***День Крещения Киевской Руси — государственная памятная дата в Украине в честь Крещения Руси, который отмечается ежегодно 28 июля — в день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Крещение Руси — массовое крещение 988 года жителей Киева, а впоследствии других городов государства князем Владимиром Святославичем, в результате чего христианство стало ведущей религией на Руси