На выходных в Украине будет холодно, пройдет мокрый снег

Ветер северо-западный, западный (на востоке – юго-восточный), 7-12 м/с, ночью в карпатском регионе и южной части, днем в Приазовье и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла; на высокогорье Карпат на протяжении суток 4-9° мороза. В Киеве – ночью мокрый снег, днем небольшой мокрый снег с дождем, пишет ZN.

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Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла. На воскресенье, 5 апреля, синоптики прогнозируют погоду без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 4-9° тепла, на юге 7-12°; в Карпатах ночью 3-8° мороза; днем 1-6° мороза. В Киеве – Без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° тепла.

5 марта замначальника Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко сказал, что потепление придет в Украину не раньше 10 апреля.