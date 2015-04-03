В аннексированном Крыму "Правый сектор" признали террористической организацией

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Отмечается, что, решение Московского городского суда о признании крымского подразделения "Правого сектора" террористической организацией вступило в силу 30 декабря прошлого года, однако отделение, расположенное на территории полуострова запретили только сейчас.

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Согласно сообщению, подразделение внесено в соответствующий "террористический" список, опубликованный на сайте ФСБ РФ.

Всего в этом списке на сайте ФСБ на настоящее время числятся 23 организации. В их числе — "Исламское государство", "Аль-Каида", "Хизб-Ут Тахрир", "Движение Талибан", "Братья-мусульмане", "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана".