"Моя украинская компания обходится мне дороже, чем могла бы", - основатель Интелтек Украина о налоге на выведенный капитал

Александр Лопатин рассказал о преградах и трудностях ведения бизнеса в Украине.

«Я и мой американский партнер относились к проекту как к экспериментальному и социально важного», - рассказывает в своем интервью собственник американо-украинской компании Интелтек Украина (ITW Systems). У нас нет ни одного другого такого проекта, где бы мы в течение 9 лет только реинвестировали, не получая дивидендов. Только сейчас это начинает понемногу превращаться в бизнес в буквальном смысле этого слова, - отмечает Александр Лопатин.

Інтелтек Украина специализируется на разработке и внедрении комплексных решений в сфере энергоэффективного светодиодного освещения для промышленного, коммерческого и муниципального секторов. На рынке Украины компания работает с 2010 года. Главный офис находится в США, представительства - еще в 6 странах мира.

Говоря о преградах и сложностях ведения бизнеса в Украине, Александр Лопатин отмечает следующие: отсутствие прозрачной правовой системы, гарантий и предсказуемости того, что может произойти в обозримом будущем; безнаказанность в применении методов недобросовестной конкуренции.

«Если смотреть с точки зрения инвестора, моя украинская компания обходится мне дороже, чем могла бы», - так комментирует Александр Лопатин существующую ситуацию с налогом на выведенный капитал. «Во всем цивилизованном мире, если я реинвестирую прибыль в развитие, денег с меня не берут, потому что вложенные в расширение бизнеса средства идут в экономику страны: это создание рабочих мест, покупка нового оборудования, с которого я заплачу 20% НДС, и т.д. В Украине – ты обязан заплатить налог на прибыль, даже если реинвестировал её в развитие компании».

На вопрос порекомендовал ли бы Александр Лопатин сейчас своим американским коллегам инвестировать в Украину, бизнесмен отвечает следующее: «Буду откровенным. Ещё не так давно, до президентских выборов, я говорил так: чтобы делать бизнес в Украине нужно иметь железное терпение и быть готовым к местной специфике. Однако при этом, страна перспективная для инвестиций, с большим потенциалом; нужно только подобрать правильную команду.

Что я скажу сейчас? Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Если бизнес увидит, что новый президент понимает проблемы украинской экономики, что он не только говорит о содействии бизнесу, но делает для этого реальные шаги и принимает соответствующие решения – новые инвесторы придут. Самое главное для них – надёжная защита частного права, интеллектуальной собственности, инвестиций, а также обеспечение условий для честной конкурентной борьбы».

Полное интервью с Александром Лопатиным можно прочитать здесь.