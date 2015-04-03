Лутковская заявила, что пропускная система в зоне АТО "категорически негуманная"

Об этом она сказала в эфире Громадського ТВ.

«Система категорически негуманная. Если человек живет в Донецке и решил что надо спасаться, потому что есть угроза жизни, ему нужно сначала пройти несколько блокпостов так называемой ДНР, прийти на первый блокпост украинской армии. Подать документы. Затем через все блокпосты ДНР вернуться обратно. Подождать 10 дней. Снова приехать на первый блок-пост украинской армии и спросить - есть ли пропуск или нет», - заявила Лутковская.

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Она добавила, что часто это сопровождается риском для жизни.

Лутковская отметила, что на блокпостах должен действовать пропускной режим, наподобие того, который применяется на государственной границе.

«Наша задача убедить СБУ в том, что если вы хотите контролировать перемещения людей, - пожалуйста, но сделайте нормальную систему», - сказала омбудсмен.

Ранее УНИАН сообщал, что Лутковская попросила главу Следственного комитета РФ изменить меру пресечения для Савченко.