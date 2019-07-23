До следующих переговоров в Минске будут подготовлены идеи по восстановлению моста возле Станицы Луганской - Зубко

Наработки рабочей группы должны быть готовы к очередной встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 31 июля.

Образована рабочая группа по восстановлению моста в районе КПВВ «Станица Луганская», в ее состав войдут представители Министерства инфраструктуры, Укравтодора, Министерства обороны, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, Министерства регионального развития, Государственной пограничной службы, Луганской военно-гражданской администрации, проектных и экспертных организаций.

Читайте такжеВ МинВОТ озвучили требование к оккупантам для восстановления моста в Станице Луганской

Об этом по результатам совещания по вопросам восстановления моста в Станице Луганской заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщила его пресс-служба.

«Среди ключевых задач рабочей группы - максимально быстрая разработка вариантов технического задания для восстановления мостового перехода, определение сроков, объемов, источников финансирования и плана-графика работ, заказчиком которых выступит Луганская ВГА. Также определение исполнителей работ - как проектных, так и строительных. Важная задача: увязать работы по восстановлению моста с полноценным функционированием КПВВ. Ключевая позиция при этом - обеспечение режима тишины», - подчеркнул Зубко.

По словам вице-премьер-министра, наработки рабочей группы должны быть готовы к очередной встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 31 июля.

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской было начато 26 июня и завершено 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время встречи советников лидеров "нормандской четверки" представитель РФ Владислав Сурков обязался "повлиять" на боевиков относительно демонтажа фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный заявил, что участники группы приняли решение о ликвидации фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской и его восстановлении.