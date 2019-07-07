Зеленский и Туск посетили Станицу Луганскую

Также они побывали возле разрушенного пешеходного моста в Станице Луганской.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Дональд Туск, находясь в Луганской области, заслушали доклад о безопасности в районе проведения операции Объединенных сил.

Как сообщили в пресс-службе главы Украинского государства, Зеленский посетил Станицу Луганскую и более полукилометра прошел дальше нулевой позиции Вооруженных сил Украины вглубь зоны разведения.

«Вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском Владимир Зеленский прошел последний пункт наших военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия», - сообщили в пресс-службе.

«Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем», - заверил Зеленский.

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Президент Украины подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.

Также, отметили в пресс-службе, Зеленский и Туск посетили командно-наблюдательный пункт 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад, касающийся безопасности в районе проведения операции Объединенных сил.

«Войска все разведены. Командиры готовы. «Зрады» никакой нет», - заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Кроме того, президент Украины пообщался с заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном относительно координации действий в этом регионе.

Среди прочего, глава государства осмотрел позиции украинских военных, перенесенные в результате разведения сил, и ознакомился с гуманитарными проектами на Донбассе, которые реализуются при поддержке Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков в районе Станицы Луганской было начато 26 июня и завершена 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.